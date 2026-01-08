ソフトバンク新人合同自主トレが福岡県筑後市のファーム施設で始まった。未交渉のドラフト1位・佐々木（スタンフォード大）、右肘手術の4位・相良（岐阜協立大）を除く支配下選手は3選手とやや寂しい初日。約2時間汗を流したドラフト2位の稲川（九州共立大）は「始まる前からワクワクが強かった。素晴らしい環境なので、しっかり鍛えて1軍の舞台で1日でも早く投げられるように頑張りたい」とやる気だった。相良と入寮前から腰