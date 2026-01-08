2026年1月6日、第一財経は、世界市場でメモリ用半導体価格が上昇する中、中国の半導体設備メーカーが大きなチャンスを迎えていると報じた。記事は、6日に北方華創、拓荊科技、中科飛測といった中国の主要半導体製造装置メーカーの株価が相次いで上場来高値を更新したと紹介。その要因として、人工知能（AI）サーバー需要の爆発的増加に伴い、サムスン電子やSKハイニックスといった海外大手が製造能力をHBM（広帯域メモリ）などのハ