ソフトバンクの松本裕樹投手（29）が7日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、7000万円増の年俸1億8000万円でサインした。昨季は3年連続50試合登板をクリアし最優秀中継ぎの初タイトルを獲得。今季は登板数の増加が目標だ。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場にも意欲。“世界一からの日本一”を目指し準備を進めている。（金額は推定）登板数を積み重ねて2年連続日本一に貢献する。最高のシー