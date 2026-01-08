「有力馬次走報」(７日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆サウジアラビアで行われるサウジＣデー（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ）について栗東勢の動向。▽受諾サウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）＝トウカイマシェリ（牝３歳、栗東・高柳大）リヤドダートスプリント・Ｇ２（ダート１２００メートル）