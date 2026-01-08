日本ハムの新人合同自主トレが千葉・鎌ケ谷でスタートし、育成2人を含む7選手のアピール合戦が始まった。ドラフト1位・大川（明大）は軽めのキャッチボールなど調整し「やっと一歩目が踏み出せたと感じている。クローザーという位置を狙っていきたい」と意気込んだ。打撃練習に励んだ同2位・エドポロ（大阪学院大）は「技術がまだまだ足りない。守備も走塁も打撃も全て伸ばしていきたい」と先を見据えた。