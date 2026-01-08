俳優の新納慎也（50）が日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（11日スタート、日曜後10・30）への意気込みを語った。今作は拘置所を舞台に、主演の篠原涼子演じる刑務官が殺人犯（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇が始まる物語。拘置所には、やる気と責任感に満ちた者、権力闘争に明け暮れる者、内心を隠したまま職務に取り組む者など多くの刑務官が勤務している。新納は、歯向かう者には容赦を