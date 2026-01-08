「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)大きなチャンスが巡ってきた。デビュー２年目の上里直汰騎手（１８）＝美浦・加藤士＝が、ハーディジェナー（牝３歳、美浦・西田）でフェアリーＳに挑む。現在は１勝馬同士の抽選対象だが、無事に突破すれば待望の重賞初騎乗となる。「マジで心から祈ってます。西田先生からも『入ったらいいな！』と言われています。乗れたらいい経験になると思うし、いい馬を任せてもらえてうれしいです