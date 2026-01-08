「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)２６年最初の３歳重賞。桜花賞＆オークスの大舞台をにらんで、未知の可能性を秘めた牝馬たちがタイトル奪取を目指す。１戦１勝のノーザンタイタンは７日、美浦Ｗでの併せ馬で順調な仕上がりぶりをアピール。半兄ブエナオンダが京都金杯を制したばかりで、兄に続いて重賞制覇を狙う。試金石の一戦を前に状態も上昇気配だ。１０月の新馬戦を好位から押し切ったノーザンタイタンは美浦Ｗで