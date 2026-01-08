女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）は、２０２６年をどの試合からスタートさせるのか。昨年はポイントランキング１０４位と苦しいシーズンとなり、最終予選会を経ての今季参戦となる。そのため、開幕戦のエリート大会「ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ」（２９日開幕、フロリダ州）の出場資格がなく、現時点での初戦は開幕４試合目の「ブルーベイＬＰＧＡ」（３月５日開幕、中国）の見通しだ。この