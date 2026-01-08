「フェアリーＳ・Ｇ３」(１１日、中山)２６年最初の３歳重賞。桜花賞＆オークスの大舞台をにらんで、未知の可能性を秘めた牝馬たちがタイトル奪取を目指す。栗東ではファンタジーＳ４着のブラックチャリスが７日、ＣＷでの併せ馬で年長馬に楽々と先着。持ち前のスピードを発揮して、３度目の重賞挑戦で今度こそタイトルをつかみ取る。快速牝馬が初タイトルへ万全だ。ファンタジーＳ４着から参戦するブラックチャリスは、栗東