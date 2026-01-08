広島では７日、ドラフト１位で仙台大から入団した平川蓮外野手（２１）ら９選手が廿日市市の球団寮に入寮した。今年の新人はドラフト５位の西川篤夢内野手（１８＝神村学園高等部伊賀）を除く８人が大卒・社会人出身。即戦力としての期待も高く、新井貴浩監督（４８）も入団直前に右肘の手術を受けた中京大・郄木快大投手（２１）を除く７人を、２月の一軍キャンプに抜てきする方針をすでに明言している。そんな新戦力の