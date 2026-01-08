展示されたカメや生態をまとめたパネルなどを見る親子連れ＝５日、カワスイ川崎水族館縁起物のカメと触れ合う「開運カメ展」が川崎市川崎区のカワスイ川崎水族館で開かれている。実際に観察したり、体感したりしながら、長寿を象徴するカメの生態を学ぶことができる。３１日まで。ワークシートを手に会場内を巡り、用意された問題をクリアすると、カメなどの愛らしい写真がプリントされた絵札を手に入れることができる。「スッ