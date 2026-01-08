日本ゴルフ界で一時代を築いた “ジャンボ” こと尾崎将司さんが、2025年12月23日、S状結腸がんのため死去した。78歳だった。12度の賞金王、ツアー通算94勝と、前人未到の記録を打ち立てた尾崎さん。しかし、その競技人生は順風満帆ではなかった。50年以上の付き合いがあった、タレントのなべおさみ（86）が振り返る。「1971年のプロアマに出たとき、仲がよかった片山康プロから『イキのいい若手を紹介したい』と言われたのが