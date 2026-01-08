「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏（５５）が７日都内で行われた「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」授賞式に出席した。西村氏にとって、東スポプロレス大賞はすっかり１年の風物詩となったという。「普段は激しい戦いをしてる選手たちにとっても年に１回の象徴的な場。結婚式とか成人式じゃないけど、