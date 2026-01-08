組織のトップとして規律を正すどころか、率先して不正を働く上司もいるようだ。投稿を寄せた40代女性（医療・福祉・介護）は、勤務先である病院での呆れたエピソードを明かした。女性の働く病院は、前理事長の息子が理事長を務めているが、その振る舞いに職員たちは冷ややかな視線を送っているという。「配信での院内勉強会でのことです」昼食休憩の時間を利用して、各自が10分ほどの配信動画を視聴する形式のものだった。（文：境