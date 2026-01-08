令和の時代になっても、感情や精神論を優先する「昭和気質」な組織は少なくない。投稿を寄せた関西地方の40代男性（事務・管理／年収850万円）は、かつて人事として働いていた会社での決別の瞬間を振り返った。「会社の上層部が昭和気質で論理ではなく感情や精神論で話をしてくるので、会社自体が合わないと感情を殺しながら仕事をしていました」男性が感じた居心地の悪さに加え、従業員の定着率の低さがその惨状を物語っていた。