牡羊座かなえたい理想は具体化してこそ行動力がふだん以上に高まる星回り。特にキャリアに関しては、積極的な働きかけが功を奏し、あなたの提案や働きが上に届きやすい時期となっています。やりたいこと、今年から変えていきたいことがあるなら行動で示してみるといいでしょう。ただ、理想を伝えるだけでは足りないよう。「具体的に何をするか」「いつまでに実現するか」など、細かいことを具体的に決めてこそ現実も動き始めます。