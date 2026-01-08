面接の時の「いいですよ」という言葉を信じて入社したのに、いざ働き始めると話が違う……。そんな経験をしたことはないだろうか。福島県の30代男性（教育・保育）は、転職のため面接を受けた会社での信じられないエピソードを振り返った。その会社は社員数が少なく、面接は社長と店長が担当したという。面接は和やかな雰囲気で進み、男性は入社後の条件について確認することにした。「ちょうど引越しをする予定があった為『○月○