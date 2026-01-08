昨季Ｊ１王者の鹿島は７日、２月開幕の特別大会「明治安田百年構想リーグ」に向け、茨城・鹿嶋市内で始動した。昨季Ｊ１ＭＶＰのＧＫ早川友基（２６）は「どんな大会だろうが必ず優勝。連覇する」と意気込みを語った。そんな日本代表ＧＫの頭を悩ませているのが、今大会の使用球「ＴＳＵＢＡＳＡＪＰＲＯ」だ。早川いわく「（ＧＫにとって）今までで一番最悪。めちゃくちゃ滑る」。人気サッカー漫画「キャプテン翼」とのコラ