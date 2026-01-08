俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）が、11日から放送される。それに先立って、小関裕太からのコメントが到着した。【写真】禁断の三角関係…篠原涼子、ジェシー、藤木直人本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺