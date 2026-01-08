2025年、「イイじゃん」が大流行を果たし、急激に人気の輪を広げた5人組ダンスボーカルグループ・M!LK。結成からの11年をひた走った彼らの努力を讃えるかのように、『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）優秀作品賞への選出や『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合／以下、『紅白』）への出場が彼らの年末を華々しく飾った。 （関連：M!LK、AiScReam……作家・Hayato Yamamotoが語る2025年大ヒット曲の裏側