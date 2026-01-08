ピカソは改めて力負けを認めた(C)Getty Images圧倒的な実力差に25歳のメキシカンも脱帽だ。去る現地時間12月27日、サウジアラビアの首都リヤドでボクシングの興行「NIGHT OF THE SAMURAI」が開催され、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）に3-0と判定勝ち。119-109、120-108、117-111の大差で防衛に成功した。【動画】井上尚弥がイライラ爆発波紋を呼んだピ