¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼¡À¤ÂåÀø¿å´Ï¼õÃí¤ò½ä¤ê¡¢´Ú¹ñ¤¬¥É¥¤¥Ä¤È·ã¤·¤¤¼õÃí¶¥Áè¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëÃæ¡¢»×¤ï¤ÌÆñÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ·ÐºÑ»æ¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤¬Àø¿å´ÏÈ¯Ãí¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ë¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤Ç¤Î¸½ÃÏÀ¸»º¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤¬¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´Ú¹ñÂ¦¤¬ÅÁ¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤À¤¬¡¢²¾¤Ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤Ï¸½ºß¡¢Ï·µà²½¤·¤¿Àø¿å´Ï¤Î¸å·Ñ