広島の新人9選手（育成を含む）が7日、広島県廿日市市の選手寮「大野寮」に入寮した。ドラフト6位・西川（神村学園高伊賀）は歌手・大塚愛の大判タオルを持ち込んだ。「大塚愛さんのライブタオルは僕が小さいころからずっと持って寝ていた。感触が好きで、今になっても手放せず、それがないと寝られないくらい大事なタオル」。姉・優美さんが大ファンだという大塚愛のグッズで、1枚を抱き、もう1枚を足元に敷いて寝ている。快