中日の新人9選手（育成を含む）が、名古屋市の選手寮「昇竜館」に入寮した。ドラフト1位・中西（青学大）は、ドジャース・大谷も愛用する寝具メーカー「西川」の枕やマットレスなどオーダーメード一式を持ち込み、「健康第一。自分の体の特徴に合ったものを作ってもらった」と新調したことを明かした。奈良県橿原市出身で、年末年始は地元で過ごし、健康延寿の御利益があるとされる橿原神宮へ初詣。1日もキャッチボールを行うな