広島の新人9選手（育成を含む）が7日、広島県廿日市市の選手寮「大野寮」に入寮した。ドラフト7位・高木快（中京大）は体の仕組みに関する本を持参し、リハビリやトレーニングに役立てる。「ケガをして、学ばなくてはいけないと思い、体に関する本を5〜6冊買ってきた」。昨年11月に右肘関節内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた右腕。27年シーズンで見込まれている復帰を見据えて体の構造についての知識を