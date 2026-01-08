【ニューヨーク共同】カナダ首相府は7日、カーニー首相が13日から17日の日程で中国を訪問すると発表した。習近平国家主席や李強首相らと会談する。カナダ首相の訪中は2017年12月以来、約8年ぶり。カナダにとって中国は米国に次いで第2の貿易相手国。トランプ政権による高関税政策で米国との貿易摩擦が続いており、中国との関係改善を通じてカナダ経済への影響を緩和する狙いだ。首相府の発表によると、カーニー氏はこのほか