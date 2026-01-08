新潟市は能登半島地震の被災地で行う街区単位の液状化対策について、早ければ今年度中に事業を希望するかどうかの意向確認に入りたい考えを示しました。 街区単位の液状化対策について、新潟市は住民から事業への理解を得るため、自治会単位での説明会を行っています。1月7日の復旧復興推進本部会議では、昨年末までに約35％の自治会で説明会を開催したことが報告されたほか…【新潟市都市政策部鈴木浩信 部長】「今年度中には