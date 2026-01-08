50年にわたり続いた暫定税率が去年12月末で廃止されたガソリン。急激な価格の低下による混乱を防ぐため、去年12月11日までに補助金を暫定税率と同じ25円10銭まで段階的に引き上げていました。こうした中、発表された1月5日時点のガソリンの平均販売価格は新潟県内で1リットルあたり『154.3円』。これで8週連続の値下がりとなりました。