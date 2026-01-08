生成AIで作成されたと思われる鳥取砂丘の事実と異なる画像（左）と職員が現場を確認し撮影した画像（鳥取県のウェブサイトから）山陰地方で最大震度5強を観測した6日の地震で、鳥取県は8日までに、「砂丘に亀裂が走る様子」など事実と異なる画像が交流サイト（SNS）上で複数確認されたと明らかにした。動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」に掲載。県はアプリのガイドライン違反に当たる可能性があるとして、運営会社側へ