今日8日(木)は、日本海側の地域を中心に雪や雨で、北海道では暴風雪や高波に注意や警戒が必要です。太平洋側の地域は大体晴れるものの、雪雲の流れ込む所があるでしょう。最高気温は昨日7日(水)より低くなる所が多いですが、関東は昨日7日(水)より高くなりそうです。北海道は暴風雪や高波に警戒今日8日(木)は日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。北日本や東日本の上空には強い寒気が流れ込む見込みです。北海道と東北の日本海