NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4462.50（-33.60-0.75%） 金２月限は反落。時間外取引では、ベネズエラが米国に石油を引き渡すことで合意し、原油安に振れたことを受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、下げ一服となったが、戻りは売られた。日中取引では、予想以上の米ＩＳＭ非製造業総合指数が圧迫要因になった。 MINKABU PRESS