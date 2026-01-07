「ミズノ（MIZUNO）」が、カンボジア・プノンペンに同国初となる子会社「ミズノスポーツカンボジア（MIZUNO SPORTS (CAMBODIA) CO.,LTD）」を設立する。事業開始日は2026年6月。【画像をもっと見る】新子会社では、年間約10万ダースの硬式野球ボールを製造し、ミズノへ販売供給する予定。ミズノグループでは現在、岐阜県養老町のミズノテクニクスと上海の「SHANGHAI MIZUNO CORPORATION LTD.」（ともにミズノの100%子会社）で