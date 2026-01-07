「セルヴォーク（Celvoke）」が、デザイナー・山本寛斎が創設したファッションブランド「カンサイ ヤマモト（kansaï yamamoto）」とコラボした限定アイテムを1月28日に発売する。パッケージにはブランドのキーアートでもある女性の横顔と、アイコニックなデザインから着想したモチーフを採用し、喜びや自由などの内なる感性を表現した。【画像をもっと見る】カンサイ ヤマモトのシグネチャーカラーである赤を再解釈したア