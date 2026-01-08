6年目右腕のヤクルト・木沢が母校・慶大の授業「スポーツ分析論」でゲストスピーカーを務め、データ活用の経験を学生らに伝えた。計測機器「ラプソード」を約70万円で購入したエピソードも紹介され「授業で前側に立つ日が来るとは思っていなかった」と笑顔。昨季は中継ぎで42試合に登板し2勝1敗9ホールド、防御率3.40。オフは米国のトレーニング施設で動作解析を研究し「チームが勝つためにどのピースにはまることができるか