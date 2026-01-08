ロッテの育成ドラフト3位の杉山（愛知学院大）は歌手で俳優の菅田将暉のゲートフラッグを持参した。中学時代から大ファンで大学ではファンクラブに入会。ライブにも3度足を運んだことがある。フラッグは20歳の誕生日に友人からプレゼントされ、「これをもらってから調子がめっちゃ良くなった」と3年秋には首位打者を獲得した。50メートル走5秒7を誇る俊足巧打の外野手。験の良いアイテムを支えに、まずは支配下昇格を目指