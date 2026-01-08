お笑いトリオ「3時のヒロイン」のかなで（33）が7日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。「地獄」だった番組でのダイエット企画を振り返った。今回は「正月太りラクに解消2時間SP」と題して放送された。「短期間での体重の増減の経験」について聞かれると、かなでは「私も実は（ダイエットを）したことがあって」と切り出した。ダイエットをした経緯については「番組の企画だったんですけど