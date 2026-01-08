楽天のドラフト4位・大栄（学法石川）が昨年末の全国高校駅伝で初優勝した陸上部に「学法石川の名を全国にとどろかせてくれたので次は自分の番」と刺激を受けた。陸上部には仲のいい選手が多数在籍。超高校級と評される増子陽太とも「話したことはあります」という。5日に仙台市内の「泉犬鷲寮」に入寮。かつての正捕手・嶋基宏（現中日ヘッドコーチ）と同じ12号室になり「嶋選手を超えられるような選手になるために一日一日