DeNAのドラフト1位・小田（青学大）が縁起物とともに神奈川県横須賀市の青星寮に入寮した。地元の先輩からプレゼントされた鮮やかな青色のダルマには目標に掲げる「新人王」の文字が書かれ「目標は開幕スタメン」と力を込めた。青学大は箱根駅伝で3連覇し、8区・塩出翔太と9区・佐藤有一は英語の授業でクラスメート。昨秋ドラフト指名時には祝福の連絡をもらったそうで「同じアスリート。毎年、勝ち続けて凄い」と刺激を力