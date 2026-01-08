お正月にもらったお年玉をどう使おうか悩んでいるお子さんも多いのではないでしょうか。２０２６年のお年玉事情を取材しました。札幌の中心部にある家電量販店のゲームコーナーは子ども連れで賑わっていました。そんな中、お年玉が入ったポチ袋を手にした中学生を見つけました。（中学生）「お年玉です。ゲームとか買いたいです」お目当てはゲームのソフト。店内を見ていると…（中学生）「これです