1月12日（月・祝）よる7時から日本テレビ系にて放送の「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」。今回は初参加の審査員が多数。岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や吉村崇（平成ノブシコブシ）には、予選を突破し参加の熊本県PRキャラクター・くまモンが「合格」をおねだりしに行くシーンも。くまモンの合否やいかに!?東京五輪・卓球金メダリストの伊藤美誠選手も審査員初参加。そんな伊藤選手と「24時間テレビ」での仮装