西武のドラフト1位の小島（明大）は入寮に際し、後輩から贈られたブルーライトカット眼鏡を持参した。「打つ時に目を使うので目は大事にしている。睡眠の質も上がるらしい」。両目とも視力1.5でも、両親が目が悪く「目は大事にしろと言われてきた。スマホはあまり見ないようにしている」と人一倍気を配っている。目標は打てる捕手の一人、巨人・大城。「チームを勝たせる選手になりたい」と力強かった。