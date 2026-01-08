ヤクルトのドラフト7位・飯田（ENEOS）を除く新人7選手が埼玉県内の「戸田寮」に入寮した。即戦力内野手として期待される同1位の松下（法大）に用意されたのは昨季新人王に輝いた荘司が使っていた部屋で「1年目の目標は新人王なので、凄くいい部屋に入らせていただいた」と目を輝かせた。憧れの青木宣親GMから指名あいさつで渡されたサイン入りバットを持参。「これは一生もの。青木さんを超えられるように頑張りたい」と誓