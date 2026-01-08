SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）が7日、都内で結婚会見を行った。“じゅりな（17）の日”などでもあるこの日、婚姻届を提出。松井は辻本に対し「頼りがいがあって、素でいられる」とおのろけ。今後は夫婦二人三脚で芸能活動を続けていくと意気込んだ。和装姿の2人が金屏風（びょうぶ）の前に登場すると、60人超の報道陣に拍手で迎えられた。辻本は先月の公演