SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）が7日、都内で結婚会見を行った。“じゅりな（17）の日”などでもあるこの日、婚姻届を提出。松井は辻本に対し「頼りがいがあって、素でいられる」とおのろけ。今後は夫婦二人三脚で芸能活動を続けていくと意気込んだ。会見では辻本の人懐っこく実直な人柄が出ており、ネットからは「好青年」などと称賛の声であふれた。報道