巨人のドラフト3位左腕・山城（亜大）が“推しグッズ”とともに川崎市のジャイアンツ寮に入寮した。「大ファン」と語るのが、乃木坂46のメンバーの賀喜遥香。タオルや写真集を持ち込み「頑張ったご褒美として買いました」と笑みを浮かべた。プロでは活躍しての対面も夢見ており「（1年目は）開幕ローテに入るっていう目標があるので、体づくりだったりを頑張っていきたいです」と力を込めた。