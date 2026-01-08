女優の天海祐希（58）が7日、都内で主演映画「劇場版緊急取調室THEFINAL」の大感謝舞台あいさつに登壇した。14年の連続ドラマのスタートから12年の集大成的作品。欠席した小日向文世（71）がビデオメッセージで用意した花束を、映像内で田中哲司（59）が受け取って渡すという凝ったサプライズに、天海は感涙、と思いきや「何、この演出」と大笑い。それでも「皆さんがどんな芝居も受け止めて返してくれるので、私は思