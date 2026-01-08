兄に続け！ノーザンタイタンが4日のスポニチ賞京都金杯を制した半兄ブエナオンダに続くマイル重賞制覇を狙う。最終リハはWコースで併せ馬。序盤はゆったりと入る。雄大なフットワークが目を見張る。抜群の手応えで直線へ。2馬身追走したファルコンミノル（6歳1勝クラス）を目標にグイッと加速する。馬なりのまま、推進力あふれる走りで併入。リズム重視の走り。5F68秒5〜1F11秒9でフィニッシュした。中舘師は「先週でほとんど