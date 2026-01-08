巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が７日、チームの守り神になることを誓った。地元・沖縄の文化を象徴し、災難や悪霊を防ぐと信じられている伝統的な守り神“シーサー”。沖縄電力時代、独り暮らしを始めた際に「（自分で）作るとセンスがないので、逆に守られない」と地元のお店で購入し、この日も共に入寮。今後も継続して寮の部屋に飾ると明かし「（守備の）守り神になれるように」と意気込んだ。身