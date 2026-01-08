カーリング女子で、ミラノ・コルティナ五輪日本代表のフォルティウスのリード近江谷杏菜（３６）と、リザーブ小林未奈（２３）が６日、オンラインで取材に応じた。五輪前最後の実戦としてプレーヤーズ選手権（カナダ）に出場中。開幕まで１カ月後に迫った夢舞台へ、２０１０年バンクーバー五輪以来２度目の出場となる近江谷は「誰にも負けない強い気持ちで金メダルを獲得したい」と力を込め、小林は「心と体を万全に整えて臨む